Семак: элементарные, детские ошибки «Зенита» привели к пропущенному мячу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 19-го тура с «Уфой». Петербуржцы победили со счётом 2:1, одержав волевую победу.

«Почему опять первыми пропустили? Думаю, здесь цепь ошибок. Практически не было подходов, и первый же выход на нашу половину поля привёл к голу. Наверное, усыпляется бдительность, когда много контролируем мяч. В перерыве уже разобрали этот эпизод, кто как и где недоработал. Элементарные, детские ошибки привели к пропущенному мячу. Хорошо, что смогли забить и потом ещё.

В начале матча тоже были моменты, Сердар имел хороший момент. Во втором тайме был выход один на один, нужно было забивать и не доводить матч до такой нервной концовки», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».