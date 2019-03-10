Шуньич: матч со «Спартаком» мог сложиться иначе, если бы играли на «ВТБ Арене»

Защитник «Динамо» Тони Шуньич прокомментировал поражение своей команды в матче 19-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).



«В первом тайме мы не особо хорошо сыграли. Они нам забили со штрафного, к сожалению. Но в перерыве мы договорились, что надо сыграть посмелее, прессинговать их, поскольку у них недавно была игра. Мы это и сделали. Думаю, хорошо сыграли, но, к сожалению, не успели забить. Всё равно сыграли достойно и могли в худшем случае добиться ничьей.



Мне кажется, мы смогли заставить „Спартак“ играть от обороны. Это психология человека. Когда ведёшь 1:0, то всегда тяжело думать об атаке, больше думаешь об обороне. Мы их хорошо накрывали, так что им было тяжело играть во втором тайме.



Думаю, если бы мы играли на новом стадионе, это могло бы нам помочь. И здесь была хорошая атмосфера, но, думаю, на новой арене было бы ещё больше эмоций, ещё больше сил и мотивации у нас. Думаю, там могло бы сложиться всё по-другому. Но что есть, то есть, ничего поменять не можем. Надеюсь, скоро будем на новом стадионе», — сказал Шуньич в программе «После футбола».

Изначально встреча должна была состояться на стадионе «Динамо» в Москве, реконструкция которого длилась более 10 лет, однако за несколько дней до матча комиссия Российской Премьер-Лиги признала газон непригодным. В итоге встреча была перенесена в Химки на стадион «Арена Химки».