Отличный гол Джикии со штрафного — в видеообзоре матча «Динамо» — «Спартак»

В матче 19-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Химках на стадионе «Арена Химки».

Единственный гол на 16-й минуте забил защитник красно-белых Георгий Джикия, который мастерски исполнил штрафной удар.

В нынешнем сезоне 25-летний Джикия принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги (15 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей. Его контракт с красно-белыми действителен до лета 2022 года.

«Спартак», набрав 32 очка, остался на четвёртом месте в турнирной таблице российского национального чемпионата.

В 20-м туре «Спартак» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдёт 17 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена». Отставание «Спартака» от лидирующего «Зенита» составляет восемь очков.