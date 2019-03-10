«Аякс» разгромил «Фортуну» благодаря дублям Тадича и Нереса

В матче 25-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» разгромил «Фортуну» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживал матч арбитр Йохем Камфус.

Счёт был открыт в самом начале матча: отличился Душан Тадич. В середине тайма преимущество амстердамского клуба удвоил Давид Нерес, которому ассистировал Хаким Зиеш. Во втором тайме счёт до крупного довёл Нерес. Окончательный счёт установил Тадич с передачи Каспера Дольберга.

«Аякс», набрав 59 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице голландского национального чемпионата. Отставание амстердамцев от лидирующего ПСВ составляет пять очков. При этом «Аякс» имеет матч в запасе. «Фортуна» (26) осталась на 14-м месте.