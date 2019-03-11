Игнатьев: знали результаты конкурентов, поэтому «Локо» должен был победить

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился мнением о выездной победе над «Анжи» (2:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Мы сегодня победили, это главное. Почему слабо начали второй тайм? Просто соперник прибавил. Никакой недооценки «Анжи» быть не могло. У нас свои задачи, у них свои.



Мы знали результаты конкурентов, поэтому обязательно должны были победить. Следующий матч с «Краснодаром» – интересная игра, сильный соперник. Надеюсь, придёт много болельщиков», – цитирует хавбека пресс-служба столичной команды.

«Локомотив», набрав 32 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Анжи» (18) по-прежнему находится в зоне переходных матчей, занимая 14-е место.