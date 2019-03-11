Форвард «Жироны» Стуани повторил рекорд Примеры, реализовав все 15 пенальти

Уругвайский нападающий «Жироны» Кристиан Стуани отметился голом в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:3).

Форвард отличился с пенальти, повторив рекорд Примеры. Стуани реализовал 15 пенальти из 15, которые пробивал в испанском чемпионате. Благодаря этому он повторил достижение экс-форварда «Атлетико», «Эркулеса» и «Вильярреала» Маноло Альфаро.

32-летний Стуани перешёл в «Жирону» летом 2017 года из «Мидлсбро». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. В нынешнем сезоне уругваец принял участие в 24 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором 16 забитых мячей (4 — с пенальти). Его контракт с клубом действителен до лета 2022 года.

После 27 туров «Жирона», набрав 31 очко, занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры.