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Мелкадзе — о победе «Спартака» в матче с «Динамо»: это не физика, это характер

Мелкадзе — о победе «Спартака» в матче с «Динамо»: это не физика, это характер
Футбол / РПЛ

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:0).

«Это не физика, это характер. Всех с победой, спасибо за поддержку!» — написал Мелкадзе в своём «инстаграме».

21-летний Мелкадзе является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с «красно-белыми» действителен до лета 2019 года.

После 19 туров «Спартак», набрав 32 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Следующий матч москвичи проведут на своём поле с «Зенитом». Встреча состоится 17 марта.

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