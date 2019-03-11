Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Рома» — «Эмполи». 11 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мурзагулов: идея с возвратом билетов — повод привлечь внимание к «Уфе»

Мурзагулов: идея с возвратом билетов — повод привлечь внимание к «Уфе»
Футбол / РПЛ

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, как родилась идея с возвратом билетов болельщикам после поражения от «Динамо» в 19-м туре РПЛ (1:2).

«Это была идея самих футболистов, но она была очень правильная. Люди оценили её, из 10 тысяч пришедших на стадион только пара сотен пришли возвращать билеты. Люди поверили в команду, что ей не всё равно и они готовы собственные деньги платить, если проиграют. Это редкость в футболе, об этом писали даже в BBC. Да, это был такой повод привлечь внимание. Почему бы и нет? В городе заговорили о футболе.

Все подобные действия будут предприниматься и дальше. Стадион должен быть полным. Интерес к футболу как к спорту номер один в мире в Уфе присутствует точно так же, как и в любом другом городе. Здесь дальше дело техники. Нужно всё выстроить так, чтобы люди пошли на стадионы», — цитирует Мурзагулова «Горобзор».

«Уфа» начнёт возврат денег за билеты на матч с «Динамо» 4 марта
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент