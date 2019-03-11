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Беляев: защищать цвета своей страны — это большая честь

Беляев: защищать цвета своей страны — это большая честь
Футбол / Сборная России

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев прокомментировал вызов в сборную России для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с Бельгией и Казахстаном.

«Я благодарен тренерскому штабу сборной России за оказанное мне доверие. Защищать цвета своей страны — это большая честь. Вызов в сборную для меня — это дополнительная мотивация для моего дальнейшего роста и прогресса. Это значит, что я на правильном пути, нужно работать над собой ещё больше, чтобы добиваться лучших результатов», — сказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Подготовку к матчам подопечные Черчесова начнут 17 марта в Новогорске. Матч Бельгия — Россия состоится 21 марта. Встреча Казахстан — Россия пройдёт 24 марта.

Григорий Телингатер — о составе сборной России.

Назван состав сборной России на матчи отбора Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном
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