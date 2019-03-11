Непомнящий: вызовом в сборную Черчесов хочет вернуть кураж Смолову

Бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал состав сборной России для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с Бельгией и Казахстаном.



«Смолов заслужил свой вызов в сборную. Нападающий – это особая категория людей, их игра зависит от многих обстоятельств. Фёдор действительно переживает не самые лучшие времена, но обладает абсолютно всеми качествами: быстрый, мощный, с мячом на «ты». Не хватает ему реализации, для неё нужен кураж. Я уверен, что этим вызовом Черчесов хочет вернуть этот кураж Смолову.



Черчесов вызвал новичков, памятуя о том, что в самый нужный момент мы можем вдруг недосчитаться игроков, он расширяет обойму. Вызов Караваева и Беляева не стал для меня удивлением, они точно пригодятся сборной в будущем. Ахметов и раньше вызывался в сборную, но травма не позволила ему доехать до расположения команды. Также считаю, что Ильзат — один из самых перспективных игроков нашей страны. В остальном список также не вызывает сомнений», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Григорий Телингатер — о составе сборной России.

