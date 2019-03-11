Экс-тренер Джикии: было бы логично отдать Георгию капитанскую повязку

Александр Антипов, тренер, работавший с защитником «Спартака» Георгием Джикией ещё в дубле «Локомотива», считает, что футболист заслуживает быть капитаном красно-белых.



«Что касается его лидерских качеств, то он настоящий капитан для «Спартака». Партнёры ему доверяют, верят в него, болельщики в него верят. Я не умоляю достоинств Дениса Глушакова, но Джикия – заслуженный капитан. Стоит ли ему передать повязку на постоянной основе? Ну а почему нет? Решать, конечно, Кононову, но Глушаков то сейчас не будет постоянно играть в основе, как я понимаю. Там большая конкуренция. А Джикия играет постоянно. Поэтому, если бы Джикии отдали бы повязку на постоянной основе, это было бы логичным решением», — сказал Антипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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