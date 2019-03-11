«Ахмат» — «Урал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 11 марта, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. В роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин и Алексей Стипиди. Резервный рефери — Алексей Амелин.



После 19 туров «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка и находится в двух баллах от зоны стыковых матчей. «Урал» с 22 очками в активе располагается в Премьер-Лиге на 11-м месте, но при этом имеет одну игру в запасе.



Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» – «Урал» на «Чемпионате»