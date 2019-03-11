«Краснодар» — «Оренбург»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 11 марта, на стадионе «Краснодар» состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» – «Оренбург» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. Ассистентами главного судьи станут Антон Аверьянов и Валентин Мурашов. В роли резервного рефери выступит Евгений Кукуляк.



«Краснодар» набрал 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (22) располагается на 12-м месте в таблице РПЛ.