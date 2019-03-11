Коке: «Атлетико» сосредоточен, потому что будет играть с великим «Ювентусом»

Полузащитник «Атлетико» Коке поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Встреча состоится завтра, 12 марта, в Турине. Стартовый свисток прозвучит 23:00 мск. Напомним, первый матч, в Мадриде, завершился победой «Атлетико» со счётом 2:0.



«Опыт предыдущих матчей служит нам напоминанием перед этой игрой. Будем осторожными и сосредоточенными на игре, потому что играем с великой командой. На стадионе „Ванда Метрополитано“ у нас всё получилось очень здорово, и здесь мы хотели бы сделать то же самое, потому что горим желанием расти и прогрессировать. Хотим пройти в следующую стадию, поэтому должны хорошо играть на протяжении всего матча», — приводит слова Коке официальный сайт УЕФА.

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