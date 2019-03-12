Мората: «Атлетико» знает, что надо делать с «Ювентусом»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Встреча команд состоится сегодня, 12 марта на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



«В первом матче главным было победить, и мы это сделали. Это „Атлетико“, мы прибыли в Турин с хорошей форой. Мы знаем, что здесь надо делать», — приводит слова Мораты официальный сайт УЕФА.



Напомним, первая встреча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» завершилась со счётом 2:0 в пользу «Атлетико». Голами в составе мадридской команды отметились защитники Хосе Мария Хименес и Диего Годин, забившие на 78-й и 83-й минуте соответственно.

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