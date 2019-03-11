Аллегри: встреча с «Атлетико» в Лиге чемпионов — не матч года для «Ювентуса»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».



«Завтра мы должны хорошо читать игровые ситуации. Дуглас Коста был близок к возвращению в состав, но сегодня нас подстерегало ещё одно разочарование. Мне ещё предстоит принять решение по завтрашнему составу. Очень важны будут стандарты. Кто знает, быть может, Пьянич даже забьёт, как он это сделал в Неаполе.



«Атлетико» выиграл три Лиги Европы, дважды играл в финалах Лиги чемпионов. Это одна из сильнейших команд Европы последних лет. Завтра мы должны сыграть достойно, и мы сыграем. Это не матч года, потому что, если мы пробьёмся дальше, у нас будут матчи других стадий этого розыгрыша. Мы волнуемся о том, как провести великолепный матч, и только потом будем задумываться об оставшейся части сезона.



В Мадриде мы провели хороший первый тайм, но потом допустили ошибку, подумав, что после того как мяч угодил в перекладину, опасность миновала. Надо выйти на поле и при помощи наших болельщиков сыграть очень агрессивно. Завтра надо показать нечто большее, забыв об эмоциональных моментах и сложностях и отдавшись борьбе на сто процентов, чтобы после финального свистка покидать поле без сожалений», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Кьеллини: «Атлетико» похож на «Ювентус»