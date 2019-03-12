Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кирьяков: передышка пошла на пользу «Зениту»

Кирьяков: передышка пошла на пользу «Зениту»
Футбол / РПЛ

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал старт «Зенита» в возобновлённом чемпионате России. В первых двух весенних турах питерцы одержали две победы.

«Осенью «Зениту» была необходима передышка, и сейчас мы видим, что она пошла на пользу. Питерцы проанализировали ошибки, которые они допускали в концовке первой части сезона, хорошо поработали на сборах и со свежей головой продолжили свой путь за трофеем. Однако впереди еще немало игр. Думаю, что всё решится в очных матчах с другими претендентами на золотые медали», — цитируют Кирьякова «Известия».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. У «Краснодара», идущего на второй позиции, на пять баллов меньше.

Черчесов оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент