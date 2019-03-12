Кирьяков: передышка пошла на пользу «Зениту»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал старт «Зенита» в возобновлённом чемпионате России. В первых двух весенних турах питерцы одержали две победы.

«Осенью «Зениту» была необходима передышка, и сейчас мы видим, что она пошла на пользу. Питерцы проанализировали ошибки, которые они допускали в концовке первой части сезона, хорошо поработали на сборах и со свежей головой продолжили свой путь за трофеем. Однако впереди еще немало игр. Думаю, что всё решится в очных матчах с другими претендентами на золотые медали», — цитируют Кирьякова «Известия».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. У «Краснодара», идущего на второй позиции, на пять баллов меньше.