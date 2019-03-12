Удачный дебют Раньери – в видеообзоре матча «Рома» — «Эмполи»

В матче 27-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Эмполи» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Фабио Мареска.

Счёт был открыт на 9-й минуте, отличился Стефан Эль-Шаарави. Всего через три минуты счёт сравнялся в результате гола Жуана Жезуса в собственные ворота. Победный гол на 33-й минуте забил Патрик Шик, которому ассистировал Алессандро Флоренци. «Рома» доигрывала матч вдесятером из-за удаления Флоренци на 80-й минуте.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

Этот матч стал первым для «Ромы» под руководством нового главного тренера Клаудио Раньери.

«Рома», набрав 47 очков, осталась на пятом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Эмполи» (22) остался на 17-м месте.

В следующем туре «Рома» на выезде сыграет со СПАЛом. Встреча состоится 16 марта.