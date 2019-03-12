Де Лигт хочет перейти в «Барселону», клуб готов заплатить за него € 70 млн

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт может перебраться в «Барселону» в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com со ссылкой на Catalunya Radio.



По информации источника, 19-летний футболист выразил желание присоединиться именно к сине-гранатовым, несмотря на интерес других европейских топ-клубов. Каталонцы в свою очередь также нацелены на осуществление сделки и готовы заплатить «Аяксу» € 70 млн.



Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за де Лигта является туринский «Ювентус». Также в СМИ появлялась информация, согласно которой «Барселона» была готова отказаться от попытки заполучить защитника в связи с действиями его агента Мино Райолы.



Напомним, летом в «Барселону» перейдёт партнёр де Лигта по «Аяксу» полузащитник Френки де Йонг, с которым у него дружеские отношения. Игроки ранее выражали желание продолжить карьеру в одной команде.

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