«Уфа» подарит болельщикам билеты на матч с «Ростовом», если выиграет у «Ахмата»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об акции, подготовленной клубом на случай победы в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», который состоится 17 марта.



«В случае победы «Уфы» в матче с «Ахматом» мы подарим каждому болельщику, купившему билет на эту игру, аналогичный билет на следующий домашний матч с «Ростовом».



Приглашаем жителей города и гостей Уфы в предстоящее воскресенье на стадион «Нефтяник». По традиции угостим болельщиков кашей, горячим чаем и блинами. Детей угостим сахарной ватой. Перед началом встречи вас ждёт большая развлекательная программа. Праздничное представление от театра в гриме De bufo: ходулисты, мимы-жонглёры и большая панда», — цитирует Газизова пресс-служба «Уфы».

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