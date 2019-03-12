Кирилл Погребняк подписал контракт со шведским клубом «Фалькенберг»

По информации «Чемпионата», нападающий Кирилл Погребняк стал игроком шведского клуба «Фалькенберг».



26-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование и уже успел заключить с новым клубом соглашение.



Ранее стало известно, что форвард проходит в «Фалькенберге» просмотр перед началом нового сезона чемпионата Швеции. Кирилл является младшим братом нападающего «Урала» Павла Погребняка, известного также по выступлениям за «Спартак», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг», «Динамо» и «Тосно».



В нынешнем кампании Кирилл провёл 15 матчей в Футбольной национальной лиге за калининградскую «Балтику». 26-летний нападающий записал в актив один гол. Ранее Погребняк защищал цвета «Зенита-2», «Томи» и воронежского «Факела».

Младший брат Погребняка забил за шведский «Фалькенберг» в товарищеском матче