Бекхэма разыграли в США, подменив его статую на уродливую

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм стал жертвой розыгрыша в исполнении ведущего американского телешоу «The Late Late Show» Джеймса Кордена.



Экс-полузащитника разыграли за несколько дней до открытия его памятника возле стадиона «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он выступал в ходе своей карьеры. Бекхэма пригласили в Лос-Анджелес, чтобы показать результат работы скульптора. При этом вместо настоящей статуи англичанину продемонстрировали уродливую версию, совершенно не похожую на него. Бекхэм ярко отреагировал на розыгрыш, заявив, что памятник нельзя выставлять на публику. Видео можно посмотреть на канале шоу в YouTube.

В составе «Лос-Анджелес Гэлакси» Бекхэм становился чемпионом MLS в 2011 и 2012 годах, а также победителем регулярного чемпионата Западной конференции MLS — в 2009, 2010, 2011 годах.