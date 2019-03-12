Фалькао: у Анри было слишком мало времени в «Монако» для воплощения своих идей

Колумбийский нападающий «Монако» Радамель Фалькао поделился мнением о бывшем главном тренере команды Тьерри Анри.

«Я думаю, что у него есть хорошие идеи. Анри хорошо читает футбол. Но три месяца было слишком мало для их воплощения. Всегда хорошо, когда у тебя есть опыт и время.

Анри пришёл в «Монако», когда команда находилась в сложном положении. Команда похожа на оркестр, с ней нельзя импровизировать. Требуется работа, репетиции и время, чтобы достичь гармонии.

Если каждый год вы продаёте четыре-пять игроков, то команде приходится сложнее. Я думаю, что у Анри есть всё, чтобы стать отличным тренером», — приводит слова Фалькао France Football.

Напомним, что Анри возглавил «Монако» в октябре 2018 года, но был уволен уже в январе 2019 года. Его преемником на посту наставника монегасков стал Леонарду Жардим.