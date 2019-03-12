Кейта не сыграет в матче Лиги чемпионов «Бавария» — «Ливерпуль» из-за травмы

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», сообщается на официальном сайте «мерсисайдцев». Гвинейский игрок получил небольшое повреждение и не полетел с командой в Мюнхен на игру с «Баварией».



Ответный матч «Бавария» — «Ливерпуль» состоится завтра, 13 марта, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Напомним, первый матч команд, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершился вничью — 0:0.



Кейта перешёл в «Ливерпуль» из «РБ Лейпциг» в 2018 году. В нынешнем сезоне 24-летний гвинейский футболист принял участие в 21 матче за «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге и отдал результативную передачу.

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