Артур: Коутиньо — один из лучших футболистов в мире

Бразильский полузащитник «Барселоны» Артур Рамос поддержал партнёра по команде Филиппе Коутиньо, который подвергается серьёзной критике в последнее время.

«Коутиньо является отличным футболистом. На мой взгляд, он один из лучших в мире. Филиппе понимает, что в некоторых матчах он не показал свою лучшую игру. Впрочем, мы знаем, на что он способен», — приводит слова Артура Mundo Deportivo.

26-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 135 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.