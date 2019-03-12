Дембеле включён в заявку «Барселоны» на матч с «Лионом»

«Барселона» в официальном «твиттере» объявила заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом», который состоится завтра, 13 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В заявку включён нападающий Усман Дембеле, который получил мышечное повреждение в концовке матча 27-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (3:1).

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен



Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Джейсон Мурильо, Жорди Альба, Самуэль Юмтити



Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо, Артур Рамос, Кевин-Принс Боатенг, Серхи Роберто, Артуро Видаль, Карлос Аленья



Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Малком

Матч «Барселона» — «Лион» состоится на стадионе «Камп Ноу». Начало встречи — в 23:00 мск.