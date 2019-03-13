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Пародия Роналду, ярость Роналду, победа Роналду. Яркие фото разгрома «Атлетико»

Фото: Etsuo Hara/Getty Imagesxnxn
Пародия Роналду, ярость Роналду, победа Роналду. Яркие фото разгрома «Атлетико»
Футбол / Лига чемпионов

12 марта в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» разгромил мадридский «Атлетико» со счётом 3:0 и вышел в четвертьфинал. Обслуживал матч арбитр Бьорн Куйперс.

Счёт на 27-й минуте открыл Криштиану Роналду, замкнув подачу с фланга в исполнении Федерико Бернардески. В начале второго тайма Роналду оформил дубль, точно пробив головой после навеса Жоау Канселу. Голкипер «Атлетико» сумел отбить мяч, но сделал это за линией ворот. На 86-й минуте Роналду реализовал пенальти, назначенный за фол на Бернардески.

Напомним, что в первом матче «Ювентус» уступил «Атлетико» со счётом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала по сумме двух встреч вышел итальянский клуб.

Лучшие кадры матча «Ювентус» — «Атлетико М» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Турине.

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