Караваев: Березуцкие стали чуть серьёзнее, но те самые шутки никуда не пропали

Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал о роли братьев Василии и Алексее Березуцких, которые в нынешнем сезоне вошли в тренерский штаб голландского клуба, который возглавляет Леонид Слуцкий.

«Отвечают за оборону, естественно. Постоянно подсказывают: как правильно располагаться на поле, как держать соперника, что делать. Работают со всеми футболистами, не только с защитниками. У братьев английский в порядке, так что объясняют всё понятно.



Теперь Вася — Василий Владимирович? Нет, это лишнее, ха-ха. Вася, Лёша — как и было в ЦСКА. Понятно, что они теперь тренеры и действительно стали чуть серьёзнее, но те самые шутки никуда не пропали, конечно», — приводит слова защитника Sport24.