Роналду был уверен, что игра с «Атлетико» станет особенной, и позвал всех друзей

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду предчувствовал, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» станет особенным.



Как утверждает Forza Juventus в «Твиттере» со ссылкой на Sky, португалец был уверен, что игра с «матрасниками» получится захватывающей, и пригласил на стадион всех друзей и родственников. Также посмотреть матч в Турин приехал агент форварда Жорже Мендеш.



«Ювентус», уступив «Атлетико» в первом матче со счётом 0:2, в ответной встрече совершил камбэк. Бьянконери одержали победу со счётом 3:0 и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, а Роналду оформил хет-трик, забив решающий гол в концовке игры.



В следующую стадию главного еврокубкового турнира также прошли «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Тоттенхэм Хотспур», «Аякс» и «Манчестер Сити». Оставшиеся две путёвки будут разыграны в матчах «Бавария» – «Ливерпуль» и «Барселона» – «Лион».

Роналду – лучший в ЛЧ! Сделал хет-трик и выбил «Атлетико» Потрясающий матч в Турине!