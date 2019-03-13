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Тедеско — о поражении от «МС»: это худшее, что происходило с «Шальке» при мне

Тедеско — о поражении от «МС»: это худшее, что происходило с «Шальке» при мне
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско выразил разочарование результатом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).

«Конечно, мне обидно. Всем приходится тяжело после поражений с таким крупным счётом, но я здесь для этого – быть с командой не только в удачные периоды, но и когда ситуация складывается менее радостным образом.

Я ужасно разочарован. В первые 30 минут мы играли неплохо, но во втором тайме нам не хватило настроя. Мы посыпались. Думаю, это худшее, что было с командой под моим руководством», — приводит слова Тедеско пресс-служба УЕФА.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Шальке» на своём поле уступил «Манчестер Сити» со счётом 2:3. При этом в ходе встречи немецкая команда вела 2:1.

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