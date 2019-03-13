Мусаев: «Аякс» и «МЮ» дали всем пример. Надеюсь, «Краснодар» сделает так же

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил игровую форму команды, а также выразил надежду, что «быки» смогут выйти в 1/4 финала Лиги Европы по итогам противостояния с «Валенсией».



«Девять матчей без побед» звучит неприятно. В чемпионате России у нас восемь матчей без поражений. В Лиге Европы мы прошли в 1/8 финала, сыграли вничью с «Байером», для нас этот результат равносилен победе. По цифрам это не очень приятно, но хочу ответить, что, если брать начало сезона, там было не лучшее качество игры с нашей стороны. Сейчас мы показываем яркий футбол, по организации мы сделали большой шаг вперёд. Я считаю, что из этих девяти матчей мы должны были выиграть четыре, но так сложилось, что мы не победили. Фундамент всего – качество игры, оно есть, и это обнадёживает. Надеюсь, что в ближайшее время мы порадуем болельщиков победами.



То, что сделали «Аякс» и «МЮ», является примером для всех команд. Они показали, что нет безвыходных ситуаций. Я думаю, что перечисленные команды были в более плохих условиях, нежели мы сейчас. Надеюсь, мы тоже сможем совершить завтра камбэк», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.



В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Валенсия» одолела «Краснодар» со счётом 2:1. Ответная встреча пройдёт завтра, 14 марта, в Краснодаре.

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