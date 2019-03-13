Черышев: Моуринью, Зидан или Черчесов? Круче всех Станислав Саламович

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.



«Моуринью, Зидан или Черчесов? Круче всех Станислав Саламович. Это без разговоров. Он всегда был со мной на связи, даже когда не вызывал в сборную. Я понимал, что мало играю в „Вильярреале“, были моменты, когда вообще не попадал в заявку. Но он всё равно звонил и спрашивал, как я себя чувствую. И решил вызвать меня и попробовать», — сказал Черышев в интервью Евгению Савину, размещённом на канале «КраСава» в YouTube.



Черышев выступает в составе «Валенсии» с 2018 года. Права на российского игрока принадлежат «Вильярреалу». В нынешнем сезоне Черышев сыграл в 21 матче чемпионата Испании, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. С 2012 года Черышев выступает за национальную команду России. Он принимал участие в чемпионате мира — 2018, в котором сборная России дошла до 1/4 финала турнира.

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