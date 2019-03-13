Черышев: правда ли, что Роналду — гей? Думаю, нет, но этого никогда не знаешь

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился мнением о нападающем туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.



«Роналду дома вечером сам тренируется отдельно. Помню, мы приезжали в 3–4 утра, и он тогда залезал в холодную воду. То есть это профессионал.



Когда мы вместе играли в „Реале“, Криштиану был с Ириной Шейк. Он постоянно говорил какие-то слова по-русски: „вилка“, „ложка“. Собирался съездить в Россию, посмотреть, но не знаю, доехал или нет.



Правда ли, что Роналду — гей? Я не знаю, это у него надо спросить. Думаю, что нет, но этого никогда не знаешь. Была ли довольна Шейк? Ну наверное», — сказал Черышев в интервью Евгению Савину, размещённом на канале «КраСава» в YouTube.

Черышев: пока ещё не пришёл момент играть в России