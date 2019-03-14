Анчелотти: Роналду даёт результат в нужный момент — так делают великие чемпионы

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти оценил выступление нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0), в котором ему удалось оформить хет-трик. Напомним, специалист хорошо знаком с форвардом по работе в мадридском «Реале».



«Ювентус» совершил настоящий подвиг, учитывая, что в соперниках была очень непростая команда. И помог ему в этом выдающийся игрок.



Все давно ожидают, что выступление Роналду пойдёт на спад, но он никогда не опускает собственную планку. Он никогда не проваливается – особенно в таких важных матчах. Криштиану даёт результат в нужный момент. В этом заключается разница между прекрасными игроками и великими чемпионами», — цитирует Анчелотти AS со ссылкой на Sky Sport.

Кто выступил ярче в Лиге чемпионов на этой неделе: Роналду или Месси?