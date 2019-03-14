Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле выбыл из строя из-за травмы, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Сегодня, 14 марта, француз прошёл медицинское обследование, в результате которого ему было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра левой ноги. Ожидается, что срок восстановления игрока займёт от трёх до четырёх недель.
Дембеле получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (5:1). Французский футболист вышел на поле на 70-й минуте встречи, заменив хавбека Филиппе Коутиньо. Однако спустя некоторое время Дембеле почувствовал дискомфорт. Тем не менее Усман доиграл матч до конца.
«Барселона» по итогам противостояния с «Лионом» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась со счётом 0:0.
Дембеле диагностирована травма задней поверхности бедра, он пропустит 3-4 недели