Мелкадзе не поможет «Спартаку» в матче с «Зенитом»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе не сможет принять участия в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



Несмотря на то, что обследование не выявило у игрока серьёзных повреждений, тренерский штаб красно-белых решил поберечь футболиста.



Мелкадзе получил повреждение в матче 19-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:0) и был вынужден покинуть поле.



21-летний футболист является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. После 19 туров «Спартак», набрав 32 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.

«Зенит» покажет матч со «Спартаком» в прямом эфире на официальном сайте