Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Енисей». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мелкадзе не поможет «Спартаку» в матче с «Зенитом»

Мелкадзе не поможет «Спартаку» в матче с «Зенитом»
Футбол / РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе не сможет принять участия в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Несмотря на то, что обследование не выявило у игрока серьёзных повреждений, тренерский штаб красно-белых решил поберечь футболиста.

Мелкадзе получил повреждение в матче 19-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:0) и был вынужден покинуть поле.

21-летний футболист является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. После 19 туров «Спартак», набрав 32 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.

«Зенит» покажет матч со «Спартаком» в прямом эфире на официальном сайте
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент