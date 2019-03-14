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Клопп: ван Дейк был великолепен, про него можно писать книгу

Клопп: ван Дейк был великолепен, про него можно писать книгу
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что защитник англичан Вирджил ван Дейк великолепно сыграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:1, а ван Дейк стал автором одного из голов.

«Ван Дейк был просто великолепен, замечательный для него вечер! Что ещё скажешь? Я бы мог написать книгу о его способностях, силе, о том, какой он великолепный игрок и человек.

Ван Дейк ещё молод, но он уже очень зрело действует, очень силён и хорош во всех аспектах. При этом он знает, что может стать ещё лучше. «Ливерпуль» тоже может стать ещё сильнее.

Во втором тайме «Ливерпуль» играл настолько хорошо, насколько это было нужно. В Мюнхене всегда тяжело играть. Мало кому удаётся здесь добыть победу, но мы это сделали. Это было сложно, но круто», — приводит слова Клоппа Goal.

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