«Славия» обыграла «Севилью» в ответной встрече и вышла в 1/4 финала Лиги Европы

Пражская «Славия» одержала победу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей». Встреча, проходившая на стадионе «Эден (Синот Тип)», завершилась в дополнительное время со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. На 14-й минуте Майкл Нгаду-Нгаджуй вывел «Славию» вперёд, однако Виссам Бен-Йеддер на 44-й минуте с пенальти счёт сравнял. Гол Томаша Соучека на 46-й минуте позволил хозяевам вновь вырваться вперёд, однако Мунир Эль-Хаддади на 54-й минуте сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время.

В первый раз «Севилья» вышла вперёд на 98-й минуте — отличился Франко Васкес. Однако Мик ван Бурен на 102-й минуте сделал счёт равным — 3:3. Победу «Славии» принёс точный удар Ибрагима Траоре на 119-й минуте.

Первая встреча команд, проходившая в Испании, завершилась со счётом 2:2. Таким образом, в следующий раунд плей-офф Лиги Европы вышла «Славия».

Жеребьёвка следующего раунда плей-офф Лиги Европы состоится в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне сегодня, 15 марта, начало — в 15:00 мск.