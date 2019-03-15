Нападающий «Сельты» Макси Гомес может перебраться в «Барселону» в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es со ссылкой на Cadena Ser.
По информации источника, сине-гранатовые после долгого анализа игры кандидатов на усиление атаки решили остановить свой выбор на уругвайце. Каталонский клуб намерен приобрести форварда после окончания сезона. При этом в случае вылета «Сельты» из Примеры сумма отступных в контракте Гомеса сократится с € 50 млн до € 25 млн.
«Он лучше, чем Суарес, когда был в том же возрасте. Этот игрок отлично вписался бы в раздевалку, а Луис как соотечественник и тот, кого он мог бы в скором времени заменить, помог бы ему адаптироваться и влиться в коллектив», — сказал представитель «Барселоны».
Гомес является воспитанником уругвайского клуба «Дефенсор Спортинг», откуда летом 2017 года перешёл в «Сельту». В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 24 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 9 голов и 5 результативных передач. «Сельта» после 27 туров занимает 18-е место в турнирной таблице первенства.
Макси Гомес из «Сельты» — приоритетная цель «Барселоны» на позицию форварда