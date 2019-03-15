«Анжи» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча начнётся 15 марта в 19:30

Сегодня, 15 марта, на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Анжи» – «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди и Адлан Хатуев. Резервный рефери – Игорь Панин.



Ранее команды встречались 24 раза. Небольшое преимущество по количеству побед на стороне самарцев – девять. В восьми случаях сильнее оказывались махачкалинцы. Ещё в семи матчах соперникам не удалось выявить победителя.



«Анжи» после 19 туров занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги с 18 очками в активе. В свою очередь «Крылья Советов» (21) провели на одну игру меньше и располагаются на 13-й строчке.

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