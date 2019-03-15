Милнер: не хотел бы, чтобы «Ливерпулю» в 1/4 финала ЛЧ достался английский клуб

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился ожиданиями от жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов, которая состоится сегодня, 15 марта, и начнётся в 14:00 мск.



«Четыре команды в четвертьфинале – отличный результат для Англии. Честно говоря, мне бы не хотелось, чтобы «Ливерпулю» достался соперник по Премьер-лиге. Мы хотим, чтобы дальше прошло максимальное количество наших клубов. В предыдущие годы мы верили, что Премьер-лига – лучшая в мире, но при этом раз за разом в решающих стадиях еврокубков оказывалось не так много английских команд.



Каждый из оставшихся клубов силён, и мы это знаем. Люди могут скептически относиться к «Порту» и «Аяксу», но это молодые команды, летающие по полю. Они заслужили места в четвертьфинале и не станут лёгким соперником ни для кого», — цитирует Милнера BBC.

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы: трансляция начнётся в 14:00