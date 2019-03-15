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Жиру: Лига Европы — последняя возможность «Челси» что-то выиграть

Жиру: Лига Европы — последняя возможность «Челси» что-то выиграть
Футбол / Лига Европы

Нападающий «Челси» Оливье Жиру, который оформил хет-трик в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо» (5:0), поделился своими впечатлениями от игры.

«Сегодня вечером нашей целью была победа. Я остался очень доволен своими голами и голевой передачей на Каллума. Сегодня команда показала отличную игру. Когда я выхожу на поле, я стараюсь полностью выкладываться ради команды. Во второй части сезона я чаще играю в Лиге Европы, поэтому я и забиваю намного меньше голов в чемпионате Англии.

Это важная цель для нас, последняя возможность что-то выиграть. Мы хотим попасть в Лигу чемпионов на будущий год. Нам нужно финишировать в топ-4, но мы хотим выиграть Лигу Европы, это наша цель. В турнире участвуют несколько больших команд, так что очень интересно продолжать борьбу в этом турнире», — цитирует форварда пресс-служба клуба.

Хет-трик Жиру помог «Челси» разгромить киевское «Динамо» в Лиге Европы
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