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Агент: Бэйл сможет достичь уровня Роналду, если дать ему играть, как он хочет

Агент: Бэйл сможет достичь уровня Роналду, если дать ему играть, как он хочет
Футбол / Испания

Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, поделился мыслями о будущем валлийского футболиста в «Королевском клубе».

«Гарет хочет провести остаток карьеры в «Реале». Он поговорит с Зиданом, а затем посмотрим, что произойдёт в конце сезона. Что касается недопонимания между Бэйлом и Зиданом в прошлом, оно было связано с тем, что Гарет хотел играть по-одному, а тренер – по-другому. В этом и была причина, и со временем ситуация только ухудшилась.

Если дать Бэйлу играть так, как он хочет, предоставить ему возможность провести несколько матчей подряд, он сможет достичь уровня Криштиану Роналду. Он по-прежнему очень талантлив», — цитирует Барнетта Goal.com со ссылкой на BBC.

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