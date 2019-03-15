Агент: Бэйл сможет достичь уровня Роналду, если дать ему играть, как он хочет

Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, поделился мыслями о будущем валлийского футболиста в «Королевском клубе».



«Гарет хочет провести остаток карьеры в «Реале». Он поговорит с Зиданом, а затем посмотрим, что произойдёт в конце сезона. Что касается недопонимания между Бэйлом и Зиданом в прошлом, оно было связано с тем, что Гарет хотел играть по-одному, а тренер – по-другому. В этом и была причина, и со временем ситуация только ухудшилась.



Если дать Бэйлу играть так, как он хочет, предоставить ему возможность провести несколько матчей подряд, он сможет достичь уровня Криштиану Роналду. Он по-прежнему очень талантлив», — цитирует Барнетта Goal.com со ссылкой на BBC.

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