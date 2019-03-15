Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку пропустит четвертьфинальный матч Кубка Англии против „Вулверхэмптона“, который состоится 16 марта. Как сообщает Daily Mail, причиной является травма стопы.



Это повреждение Лукаку получил в выездном матче с „ПСЖ“ в Лиге чемпионов, после чего усугубил своё положение во время встречи с „Арсеналом“. Отмечается, что 25-летний футболист, несмотря на лечение на базе «Манчестер Юнайтед», не успеет полностью восстановиться к субботе.



При этом Лукаку прибудет в расположение сборной Бельгии, куда он должен приехать 17 марта. В нынешнем сезоне бельгийский футболист провёл в Премьер-лиге 27 матчей (18 — в основном составе), в которых отметился 12 забитыми мячами.