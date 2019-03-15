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«Крылья Советов» одержали победу в матче с «Анжи», Самедов отдал голевой пас

«Крылья Советов» одержали победу в матче с «Анжи», Самедов отдал голевой пас
Футбол / РПЛ

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги махачкалинский «Анжи» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий Максим Канунников, отличившийся на 28-й минуте после передачи полузащитника Александра Самедова. В конце второго тайма форвард Рамиль Шейдаев реализовал пенальти.

Беспроигрышная серия «Крыльев Советов» в чемпионате России достигла четырёх встреч. Ранее самарская команда одержала две победы и один раз сыграла вничью. Для «Анжи» это поражение стало вторым подряд и третьим в последних четырёх встречах.

«Крылья Советов», набрав 24 очка, занимают 10-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Анжи» (18) — 14-е.

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
15 марта 2019, пятница. 19:30 МСК
Анжи
Махачкала
0 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 – Канунников – 28, 0:2 – Шейдаев – 88 (пен)
Удаления: Иванченко, 90+3 – нет
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