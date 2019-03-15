«Ницца» упустила победу в матче с «Тулузой», пропустив на 88-й минуте

В матче 29-го тура французской Лиги 1 «Ницца» принимала «Тулузу». Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал полузащитник «Ниццы» Вилан Сиприен, отличившийся на 20-й минуте. Нападающий «Тулузы» Ндомбе Мубеле сравнял счёт на 88-й минуте.
«Ницца», набрав 41 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Тулуза» (32) — 14-е.
В следующем туре Лиги 1 «Ницца» на выезде сыграет с «Дижоном», а «Тулуза» дома примет «ПСЖ». Обе встречи состоятся 31 марта.
Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ». Для парижского клуба минувший титул стал пятым за последние шесть сезонов и седьмым в истории.
Статистика игроков французского первенства доступна на «Чемпионате».
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