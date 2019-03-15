Недвед — о жесте Роналду: болельщики «Атлетико» сильно оскорбили Криштиану

Директор туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал информацию о возможной дисквалификации нападающего команды Криштиану Роналду за демонстрацию неприличного жеста в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (3:0).

«Не боюсь, что Роналду могут дисквалифицировать. Этот жест должен остаться на поле. Эмоции, которые игроки показывают на поле, должны оставаться там.

Его сильно оскорбили в Мадриде. То же самое сделали болельщики «Атлетико», которые присутствовали на матче в Турине. Я всё понимаю, так что давайте двигаться дальше без каких-либо дисквалификаций.

Мы заслуживали выхода в четвертьфинал. Мы заработали ещё две игры в Лиге чемпионов. Для наших болельщиков это прекрасно», — сказал Недвед в интервью Sky Sport Italia.

Фото доступно на странице Globo Esporte в «Твиттере».

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с амстердамским «Аяксом».