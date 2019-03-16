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Вайсс: у Кверквелии есть все данные для английского футбола

Вайсс: у Кверквелии есть все данные для английского футбола
Футбол / РПЛ

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс поделился мнением о защитнике «Локомотива» Соломоне Кверквелии.

«Я знал, что у Соломона было предложение от английского «Лестера». Мы разговаривали с ним на эту тему. Конечно, есть много футболистов, которые грезят переездом в Англию или Испанию, но существуют и игроки, мечтающие играть в России. Кверквелия один из них.

Он прошел непростой путь: был тяжёлый момент в казанском «Рубине», когда Соломон не всегда играл. Теперь он выступает за «Локо» и, на мой взгляд, является лучшим центральным защитником РПЛ прошлого сезона. Я им очень доволен: Кверквелия — хороший парень и отличный футболист. Он говорил, что клуб предлагает ему новый контракт. Это значит, что в «Локомотиве» его ценят и уважают. Рад за него. А то, что ему предлагал контракт «Лестер», — хорошая реклама для Соломона.

У Кверквелии есть все данные для английского футбола: он хорошо играет головой и имеет неплохую скорость для своих габаритов. В квалификации к чемпионату мира 2018 года мы играли против сборной Уэльса, и Гарет Бэйл никак не мог обыграть Соломона. Такое запоминается на всю жизнь и о многом говорит», — приводят слова Вайсса «Известия».

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