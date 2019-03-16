Ювелирный удар Гриффо – в видеообзоре матча «Боруссия» М – «Фрайбург»

«Боруссия» Мёнхенгладбах и «Фрайбург» сыграли вничью в матче 26-го тура Бундеслиги. Встреча, проходившая на стадионе «Боруссия Парк», завершилась со счётом 1:1.

Гостей на 10-й минуте вывел вперёд Винченцо Гриффо. Хозяева отыгрались через минуту: отличился Алассан Плеа, забивший после результативного паса Торгана Азара. В оставшиеся 80 минут игры счёт не изменился.

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«Боруссия» набрала 47 очков. После 26 сыгранных туров футболисты из Мёнхенгладбаха располагаются на третьем месте. Теперь они отстают на 10 очков от «Баварии» и дортмундской «Боруссии», которые делят первую строчку. «Фрайбург» набрал 31 очко и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги.