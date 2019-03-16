Адриано обратился к болельщикам «Спартака» в преддверии матча с «Зенитом»

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано в своём «инстаграме» обратился к болельщикам команды в преддверии матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



«Я хочу, чтобы спартаковская торсида дружно поддержала нашу команду на трибунах «Открытие Арены» и в матче с «Зенитом», и в матче с «ЦСКА». Вместе мы победим!» — говорится в сообщении Адриано.



На призыв форварда ответил его соотечественник, защитник Айртон Лукас, оставивший следующий комментарий: «Давай».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 17 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.



«Зенит», набрав 40 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, «Спартак» (32) занимает четвёртое место.